Attaque à Nassoumbou : Déclaration du PIB

Je voudrais, au nom du parti indépendant du Burkina (PIB) et au mien propre, présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes, et souhaiter un prompt rétablissement aux blessées !

Le PIB condamne avec vigueur ces attaques ignobles et appelle les populations, les hommes politiques et les FDS à rester soudés.

Le PIB appelle les autorités politiques et militaires à trouver les réponses matérielles et humaines à cette menace. Nous ne voulons plus revivre de tels drames qui endeuillent la nation entière.

Le PIB invite la population à plus de collaboration avec les forces de sécurité.

PIB : Intégrité– Prospérité - Equité

Ouagadougou, le 20 décembre 2016

Pour le PIB, Le Président

Maxime KABORE