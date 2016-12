Campagne 2016 de mangues à Bobo-Dioulasso : L’APROMAB fait son bilan

Après les activités de la campagne de mangues de 2016, les acteurs de la filière mangue se sont réunis ce vendredi 16 décembre 2016, à Bobo-Dioulasso. Une rencontre bilan qui se tient chaque année après les activités de la campagne de mangues, afin de voir « ce qui a marché et ce qui n’a pas marché » dans le but d’améliorer les campagnes des années à venir.

Pour le président de l’association, Paul Ouédraogo, « l’APROMAB avait le devoir de présenter ce qui a été fait au cours de la campagne et puis envisager ce qui peut être fait en terme d’amélioration pour la campagne de 2017 », a-t-il laissé entendre.

Au cours de cette rencontre, le rapport bilan de la campagne de 2016 a été présenté aux acteurs de la filière. A entendre le président de l’APROMAB, le bilan de la campagne 2016 est plus que satisfaisant comparativement aux années antérieures. « Cette année, en terme de production, nous sommes autour de 200 000 tonnes de mangues. Pour la commercialisation, nous sommes à plus de 8 000 tonnes de mangues exportées et pour ce qui est de la transformation, nous sommes à 1 930 tonnes transformées et vendues, ce qui nous donne une valeur de près de 14 milliards de francs CFA », nous a-t-il confié. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net