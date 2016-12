Karaté-Do : Mathieu Ouédraogo, ceinture noire à 73 ans

Il n’y a pas d’âge pour pratiquer le sport. Cette maxime, Mathieu Ouédraogo peut mieux l’expliquer parce qu’il en est un exemple vivant. A 73 ans, il a reçu la ceinture noire de Karaté. Ce après plusieurs années de formation. « Lorsque Mathieu venait ici, il ne pouvait pas se lever seul mais voilà aujourd’hui les résultats », a expliqué le formateur.

C’est après avoir bouclé sa carrière à la BRAKINA, que celui-ci a décidé de pratiquer les arts martiaux par amour. « C’est l’envie de faire le karaté qui m’a amené ici », a-t-il témoigné. Pour recevoir sa ceinture, sans l’aide de quelqu’un d’autre, il s’est agenouillé.

Une moisson bonne



Tout comme Mathieu Ouédraogo, ils étaient 220 à recevoir leurs ceintures. Il y en avait pour toutes les catégories et toutes les ceintures. En tant que l’un des clubs de karaté les plus animés et qui comptent le plus de pratiquants, Epervier club de Ouagadougou compte maintenant le plus grand nombre de ceintures noires. « Nous avons obtenu cette année onze ceintures noires. Ce qui porte à une trentaine leur nombre au club. Ce n’est pas donné à tous les clubs », s’est réjoui Maitre Jean Blaise Silga, entraineur de Eperviers Club.

Après une trêve de quelques semaines, les apprenants reprendront les entrainements en vue de préparer les échéances futures.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net