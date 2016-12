Chômage des jeunes : Le ministre a échangé avec le club des hommes d’affaires franco-burkinabè

LEFASO.NET | Par Tiga Cheick Sawadogo • lundi 19 décembre 2016 à 18h39min

Le club des hommes d’affaires franco-burkinabè a organisé un diner débat sur l’emploi des jeunes, dans la soirée du 15 décembre à Ouagadougou. « Emploi des jeunes et entreprenariat au Burkina Fao : Etat des lieux et perspectives », c’est le thème qui a servi de plat de résistance aux participants ». Le ministre de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles a présidé la soirée.