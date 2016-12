Projet bourses ENEP : Plan international Burkina Faso fait le bilan des quatre ans du projet

Plan International Burkina Faso est résolument engagé dans l’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation. C’est ainsi qu’il a élaboré le projet bourses ENEP (Ecole nationale des enseignants du primaire), en partenariat avec Plan Allemagne et en collaboration avec le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation et celui de l’Action sociale. Après quatre années de mise en œuvre du projet qui s’achève le 31 décembre 2016, l’heure est au bilan. D’où la tenue du présent atelier.

Il s’agit de présenter le bilan final, capitaliser les bonnes pratiques et les leçons apprises et procéder à la formulation des recommandations pour améliorer à l’avenir des projets similaires, selon le représentant résident adjoint en charge des opérations de l’ONG, Laurent Blagogee. Le temps fort de cette rencontre est la remise symbolique des prix aux deux meilleures boursières lauréates au Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique 2016 des ENEP.

Au nombre des participants, on peut citer le secrétaire général du MENA, le directeur général de l’ENEP, les marraines des boursières, l’amicale des inspectrices de l’éducation de base du Burkina et les représentantes des anciennes boursières, entre autres.

En rappel, depuis 1976, Plan International Burkina Faso œuvre pour la promotion, l’épanouissement et le bien-être des enfants dans les domaines de l’éducation, la santé, l’accès à l’eau potable, l’hygiène, l’assainissement, le renforcement des capacités entre autres. L’ONG couvre de nos jours huit provinces du pays à savoir le Namentenga, Bam, Sanmatenga, Kouritenga, Poni, Noumbiel, Bougouriba et Ioba. Elle intervient également dans les provinces du Seno dans le cadre de l’assistance aux réfugiés maliens et dans la province du Koulpélogo dans le cadre d’un projet intégré.

Selon le représentant résident adjoint en charge des opérations de l’organisation, le projet a permis à des filles et des femmes de conditions difficiles de réaliser déjà ou de pouvoir réaliser leur rêve de devenir enseignant. De ce fait, 588 filles et jeunes femmes ont bénéficié d’une bourse d’un montant de 375 000 F CFA pour leur formation au niveau des sept ENEP du Burkina Faso (soit 150 bourses en 2013 et 2014 et 288 en 2015). Accessoirement à cette bourse, elles ont tiré avantage d’un appui psycho-social par des marraines au sein de leurs ENEP.

M. Blagogee a tenu à faire remarquer que l’accompagnement de ces dernières joue un rôle important de facilitatrices dans l’encadrement pédagogique et social, ainsi que la réussite professionnelle et socioprofessionnelle des bénéficiaires. « Grâce au dévouement et au professionnalisme avérés de ces marraines, leurs filleules, une fois enseignantes sur le terrain, sont assurées d’être de véritables modèles sociaux et professionnels, de même que des ambassadrices de la cause de l’éducation de la jeune fille, conformément à la vision de Plan international », a-t-il assuré. Puis de conclure que les résultats atteints par le projet l’ont été grâce aux soutiens et contributions multiples des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net