Décès de GNANKINE Samandé Zacharie : Remerciements et faire-part

« Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais » Jean 11 : 25-26

Les grandes familles GNANKINE, BAMBARA, DABRE, BANCE à Garango, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, San Pedro, Abidjan, Yamoussoukro, New York, Guinée Equatoriale, Gabon ;

La veuve GNANKINE née BAMBARA Monique à Ouagadougou ;

Les familles alliées ZOURE, BANCE, KASSAMBA, TRAORE, ZEBA, GUINKO, BILLA, KOFFI ;

Les enfants Feue Célestine, Feue Alphonsine, Basile, Casimir, Olivier, Marie-Chantal, Claudine, Mathieu, Noagha Adolphe, Agnès à Ouagadougou et en Côte-d’Ivoire ;

Les petits enfants Gwladys, Viviane, Lougwell, Hallgan, Yoann, Andy, Aimé, Tout-petit, Ange, Monica, Latifatou, Josiane, Jean-Claude, Victorien, Aziz, Souley, Biba, Abou, Safiatou, Nourou, Fati ;

Très touchés par les nombreuses marques de compassion, de sympathie, de soutien spirituel, moral, matériel et financier que vous leurs avez témoignés lors du rappel à Dieu, le 11 décembre 2016 à Ouagadougou, et de l’inhumation à Garango, le 12 décembre 2016 de leur cher et regretté fils, époux, frère, beau père, père, grand-père,

Mr GNANKINE Samandé Zacharie, Ex-employé de la SONITRA-COTE-D’IVOIRE,

adressent à tous leurs remerciements.

Elles se gardent de citer des noms de peur d’en oublier. Que chacun de vous trouve ici l’expression de notre profonde reconnaissance.

Ils vous convient à s’unir à eux dans la prière pour le repos de son âme selon le programme de messe suivant :



UNION DE PRIERE