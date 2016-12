In memoria : Michèle Julie Bernadette MOKARA/OUEDRAOGO

Nul ne disparait lorsque son souvenir demeure toujours ancré dans nos cœurs.

‘‘A jamais dans nos cœurs tu demeures.’’

22 décembre 2015 - 22 décembre 2016

Voici un an qu’il a plu au Seigneur de rappeler à lui notre bien aimée Michèle Julie Bernadette MOKARA/OUEDRAOGO. Précédemment sociologue à l’EPCD de Koudougou

Les grandes familles MOKARA, KOUSSOU, MBAIGOTO, N’DINGANE à N’Djaména et Moundou au Tchad,

Monsieur MBAILAYE Nakounda et famille à Ouagadougou

Sa Majesté le Yatenga Naaba, la grande famille Royale du Yatenga,

Les familles de : feu le Colonel Arzouma Michel OUEDRAOGO, feu Son Excellence Gérard KAONGO OUEDRAOGO, Chef de Yiirim, feu El Hadj Salif Nabiga OUEDRAOGO,

Les familles de : Monsieur Zinsi OUEDRAOGO, El Hadj Hamadé Bangré OUEDRAOGO, El Hadj Noufou OUEDRAOGO ASFA,

Les familles YAMEOGO à Ronsin-Koudougou,

Messieurs Claude, Alexis, Dieudonné et Donatien YAMEOGO à Ouagadougou et Koudougou,

Les familles de : Son Excellence Gaétan OUEDRAOGO, Monique LINGANI/ OUEDRAOGO,

Monsieur Georges P. OUEDRAOGO et son épouse Mathilde YAMEOGO

Leurs enfants : Marcelle KONSEIBO au Complexe scolaire Bangré Yiguia, Ecole des métiers, Mélanie BAKONE au CIOSPB/MESS, Serge OUEDRAOGO à la DAFCO/SONAPOST, Eliane SAMA à la DGESS/Ministère de l’Energie et des Mines, Myriam Blaise à Lacquy (France), Carine DIALLO à Airtel Burkina et Samuel OUEDRAOGO

Les familles alliées ZONGO, KONSEIBO, BAKONE, ILBOUDO, SAMA, BLAISE et DIALLO à Ouagadougou et Lacquy (France)

Monsieur MOKARA Nodjimbaye Marcel Proviseur du Groupe Scolaire Sougrinooma

Les enfants Cynthia Mékila, Célia Moanodji Noëlla et Nicolas Mbayam à Koudougou,

Les familles alliées et amies,

renouvellent du fond du cœur leurs sincères remerciements et gratitudes a l’endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont témoigné compassion et soutiens multiformes lors de cette douloureuse épreuve.

‘’ Puisse le Dieu de miséricorde l’accueillir dans son royaume infini’’. Donne lui Seigneur, le repos éternel et que brille sur lui la lumière de ta face