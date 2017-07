Décès de Armand NIAMEOGO : 7eme ANNIVERSAIRE

À la douce mémoire d’Armand NIAMEOGO. Déjà sept ans que tu nous as quittés. Tu nous manques encore beaucoup. Tu es toujours dans nos cœurs, nos pensées, ainsi que dans nos prières. Tu as laissé un grand vide dans notre vie qui continue toujours, mais qui n’est plus la même sans toi.

Ta Famille.

Une messe anniversaire sera célébrée :

Le mercredi 26 Juillet 2017 à 18h30 à la paroisse Jean 23